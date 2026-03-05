İran: ABD ile Mesajımız Yok - Son Dakika
İran: ABD ile Mesajımız Yok

05.03.2026 12:02
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD-İsrail saldırıları sonrası mesaj alışverişinin olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD- İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkesinin ABD'ye mesaj göndermediğini ve herhangi bir mesaj alınmadığını söyledi.

ABD merkezli MS NOW televizyonuna konuşan Tahtrevançi konuya ilişkin bilgi verdi.

Tahtrevançi, "ABD'den hiçbir mesaj almadık ve hiçbir mesaj da göndermedik, çünkü yalnızca kendimizi savunmaya odaklandık. Bu yüzden hem mesaj göndermedik hem de ABD ya da başka herhangi bir taraftan mesaj almadık." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
