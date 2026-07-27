İran ABD ile Mesajlaşıyor - Son Dakika
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İran ABD ile Mesajlaşıyor

İran ABD ile Mesajlaşıyor
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İran, ABD'nin arabulucularla mesaj alışverişinde bulunduğunu, ancak diyalog için zemin eksikliği olduğunu belirtti.

TAHRAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, Pakistan ve Katar dahil arabulucular aracılığıyla İran ile mesaj alışverişinde bulunduğunu söyledi.

İran medyasının pazar günü bildirdiğine göre Bekayi, Avusturyalı yayın kuruluşu ORF ile yaptığı röportajda, herhangi bir diyalogun kurulabilmesi için "uygun zeminin" hazırlanması gerektiğini, ancak ABD'nin bu zemini ortadan kaldırdığını belirtti.

Washington yönetimini İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının "tüm hükümlerini" uygulamada ihlal etmekle suçlayan Bekayi, mevcut önceliklerinin "egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunmak ve halkı ABD tarafından işlenen savaş suçlarına karşı korumak olduğunu" ifade etti.

ABD ve İran'ın 18 Haziran'da imzaladığı mutabakat zaptı, iki tarafın nihai bir anlaşmaya varmak üzere 60 gün boyunca müzakereler yürütmesini öngörüyordu. Ancak taraflar arasında son iki hafta içinde yeniden alevlenen çatışmaların ardından görüşmelerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ABD ile Mesajlaşıyor - Son Dakika

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