İran, ABD ile Mutabakat Zaptında Kararını Bekliyor - Son Dakika
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İran, ABD ile Mutabakat Zaptında Kararını Bekliyor

14.06.2026 12:05
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İran, ABD ile olası mutabakat zaptına dair nihai kararını açıklamadı, incelemeler sürüyor.

(ANKARA) - İran basını, İran hükümetinin, "ABD ile olası bir mutabakat zaptına (MOU) ilişkin nihai kararını henüz açıklamadığını ve teknik, siyasi ve hukuki incelemelerin devam ettiğini" bildirdi.

İran basınının müzakere heyetine yakın bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Tahran yönetiminin ABD ile olası bir mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerini sürdürdüğü" aktarıldı.

Haberde, "söz konusu mutabakat zaptının siyasi, hukuki ve teknik boyutlarının halen incelendiği, bu nedenle nihai kararın henüz verilmediği" belirtildi.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve imzaya yakın olduğunu öne süren açıklamalarının ardından geldi.

İranlı kaynakları ise anlaşma metni üzerindeki incelemelerin sürdüğünü ve nihai onayın henüz verilmediğini ifade ederek, sürece ilişkin temkinli tutumlarını koruduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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