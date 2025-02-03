İran: ABD ile Müzakere Faydası Yok - Son Dakika
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İran: ABD ile Müzakere Faydası Yok

İran İstihbarat Bakan Yardımcısı Safdari, ABD ile müzakerelerin ülkesine fayda sağlamayacağını belirtti.

03.02.2025 14:46
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İran İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Safdari, şu an ABD'yle müzakerenin ülkesine, siyasi ve güvenlik yönünden hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Safdari, Kum İlim Havzası Müderrisleri Birliği toplantısında ABD'yle ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Safdari, "Bugün ABD'yle müzakere, siyasi ve güvenlik yönünden İran'a hiçbir fayda sağlamayacaktır." dedi.

ABD'nin ekonomik baskılarla halkı İran yönetimine karşı öfkelendirmek ve sokakları harekete geçirme stratejisi güttüğünü dile getiren Safdari, Washington yönetiminin bu yolla Tahran yönetimini müzakereye zorladığını öne sürdü.

İranlı yetkili Safdari, şunları söyledi:

"Amerikalılar şunu söylemek istiyor, 'Ya geri çekileceksiniz, ya devrileceksiniz ya da Esad için hazırlanan senaryo sizin için de uygulanacak'. Zorunlu bir müzakere, anlaşmaya varmak için değildir. Amerikalılarla müzakere masasında sonuca ulaşılacağını sananlar ya siyaset bilmiyorlar veya müzakere diline vakıf değillerdir. Her şeyin zamanı var. Şu an müzakere zamanı değil. Şu an müzakereden bahsedenler hiçbir şey elde edemezler."

Nükleer müzakereler

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

ABD'de 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını aktarmıştı.

Cenevre'de 13 Ocak'ta, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: ABD ile Müzakere Faydası Yok - Son Dakika

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