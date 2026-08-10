İran ABD ile Müzakerelerde İhlali Şart Koşuyor

TAHRAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin yakın zamanda imzalanan ikili mutabakat zaptını ihlal etmeye son vermemesi halinde iki ülke arasındaki müzakerelerin yeniden başlayamayacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazar günü bildirdiğine göre, Tahran'da düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Erakçi, an itibarıyla iki taraf arasında herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirtti.

Erakçi, "Aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapılsa da, bu sürece müzakere diyemeyiz" dedi.

Bazı aracı ülkelerin müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini kaydeden Erakçi, ABD tarafının mutabakat zaptını ihlal etmeye son verip ihlallerini telafi etmedikçe bunun mümkün olmadığını belirtti.