İran: ABD-İsrail Natanz'a Saldırdı
İran: ABD-İsrail Natanz'a Saldırdı

02.03.2026 22:51
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırdığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD- İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafarel Mariano Grossi'ye ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi.

İslami, "ABD ve İsrail'in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın nükleer tesislere saldırılar karşısındaki eylemsizliğine en kısa sürede son vermesi gerektiğini belirten İslami, "Uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınayarak yasal görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Natanz, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

