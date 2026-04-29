İran-ABD Krizinde Zaman Baskısı: 12 Gün ve 1 Mayıs Kritik Eşik

İran ile ABD arasında süregelen gerilimde zaman faktörü kritik hale geldi. Harg Adası'ndaki depolama alanlarının dolmasına 12 gün kalırken, Trump yönetiminin Savaş Yetkileri Yasası kapsamındaki 60 günlük süresi 1 Mayıs'ta sona eriyor. Her iki taraf da geri adım atmadan zaman kazanmaya çalışıyor.

İran petrolünün yüzde 90'ının işlendiği Harg Adası'nda depolama kapasitesi 30 milyon varil. Abluka nedeniyle ihracat durdu ve boş alan 13 milyon varile düştü. Günlük 1 milyon varil girişle depoların 12-13 gün içinde dolması bekleniyor. Tahran, krizi ertelemek için yıllardır kullanılmayan tankerleri ve terk edilmiş rezervuarları devreye alırken, demir yoluyla Çin'e petrol gönderme girişiminde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın üretimi durdurmaya başladığını ve benzin kıtlığı beklediklerini söyledi. Trump yönetimi, 1 Mayıs'a kadar baskıyı artırarak Tahran'ı taviz vermeye zorlamayı hedefliyor. İran ise nükleer müzakerelerin ertelenmesi karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını teklif etti ancak ABD bu öneriye sıcak bakmıyor. Taraflar, birbirlerini oyalayarak zaman kazanmaya çalışıyor.