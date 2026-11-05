İran-ABD müzakereleri Bakan Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde ele alındı

İran-ABD müzakereleri Bakan Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefonda İran-ABD müzakerelerini görüştü. Görüşmede ayrıca diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA
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