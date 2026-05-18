İran-ABD Müzakerelerinde Temel Farklılıklar Devam Ediyor
İran-ABD Müzakerelerinde Temel Farklılıklar Devam Ediyor

18.05.2026 18:48
İran, ABD'nin yeni teklifine rağmen müzakerelerdeki temel farklılıkların sürdüğünü belirtti.

İran basınına göre, ABD teklifinde bazı değişiklikler olmasına rağmen "ABD'nin maksimalist ve gerçeklikten uzak yaklaşımlarından kaynaklanan temel farklılıklar" devam ediyor.

Yarı resmi Tenim Haber Ajansı, İran müzakere ekibine yakın ismi açıklanmayan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin son durumunu ele aldı.

Söz konusu kaynak, ABD'nin müzakerelere ilişkin yeni teklifinde bazı değişiklikler olmasına rağmen, "ABD'nin maksimalist ve gerçeklikten uzak yaklaşımlarından kaynaklanan temel farklılıkların" devam ettiğini belirtti.

İran'ın, savaşı sona erdirme ve İran halkının haklarını savunma konusundaki "kararlı tutumundan" vazgeçmeyeceğini vurgulayan kaynak, İran'ın bloke edilmiş varlıklarının açık ve kesin bir şekilde ülkeye iade edilmesi gerektiğini, bazı vaatlere rağmen elde edilmiş varlıkların iadesi konusunda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak, İran'ın, ABD'nin askeri saldırıları nedeniyle tazminat ödemesi gerektiği konusundaki kararında ciddi olduğunu ancak ABD'nin tazminatın miktarı konusu ve diğer bazı maddelerde İran'ın taleplerinden çok uzak olduğunu ifade etti.

ABD'nin, savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereleri nükleer meseleye bağlamaya çalışmasını "mantıksız" bir adım olarak nitelendiren kaynak, İran'ın buna razı olmayacağını ve ABD tarafının bunu anlaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın daha önce de belirttiği gibi, nükleer silah üretme niyeti yoktur." diye konuşan İranlı kaynak, "bu iddia Amerikalılar tarafından uydurulmuş bir bahane ve aldatmacadan ibarettir. Bu konu yeni metinde özellikle vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

