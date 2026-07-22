İran: ABD Nükleer Programımıza Bahane Arıyor - Son Dakika
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İran: ABD Nükleer Programımıza Bahane Arıyor

22.07.2026 14:57
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İran Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin nükleer tehdilerini eleştirerek, Kazma Dağı'nın bahane olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İran'ın nükleer programını hedef almak için bahane aradığını ve "Kazma Dağı'na yönelik söylemlerin" de bu bahaneye hizmet ettiğini ileri sürdü.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'den gelen tehdit mesajlarına tepki gösterdi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) sunulan yükümlülükler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve bunun da beyan edildiğini vurgulayan Bekayi, "ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tekrar eden saldırı ve tehditleri yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkeleri, uluslararası hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının ihlali değil aynı zaman İran'ın bilim, bilgi ve gelişimine olan derin düşmanlığın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bekayi, ABD'nin, içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen ancak nükleer faaliyetlerin gerçekleşmediği açıklanan Kazma Dağı'na olan "hastalıkla saplantısının, yıkım ve sabotaj girişimleri için bir bahane olduğunu" öne sürdü.

Kaynak: AA

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