İran, ABD Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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İran, ABD Saldırılarını Kınadı

28.06.2026 09:17
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güney sahillerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Keşm Adası ve Sirik kenti başta olmak üzere İran'ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırıları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, terörist ABD ordusunun 28 Haziran 2026 Pazar Günü sabaha karşı İran'ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.

İran'ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."

Açıklamada ayrıca bu durumun, ABD'nin yükümlülüklerine değer vermediğini gösterdiği vurgulandı.

İran'ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, ABD Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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