Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD Sığınaklarını Vurduğunu İddia Etti

28.03.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Dubai'deki ABD askerlerinin sığınaklarına füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İran, ABD askerlerinin Dubai'deki sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, ABD askerlerinin bölgedeki üslerinin birçok kez vurulması nedeniyle üslerden çıkıp otellere veya sığınaklara taşındığını savunan Zülfikari, "Son saatlerde, (ABD askerlerinin) Dubai'de saklandıkları iki sığınak tespit edildi. Bunlardan ilki 400'den fazla, ikincisi ise 100'den fazla kişinin bulunduğu sığınaklardı. Her iki yer de İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin cesur askerlerinin hassas füzeleri ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda ağır kayıplara neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 14:53:14.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.