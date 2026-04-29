İran, ABD yaptırımlarını Hong Kong üzerinden deliyor

İran, uzun yıllardır ABD ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalıyor. Tahran, bu yaptırımları aşmak için Hong Kong’u bir ‘arka kapı’ olarak kullanıyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, İranlı iş insanı Hamed Dehghan, Hong Kong’daki paravan şirketler aracılığıyla İran’ın füze programı ve Devrim Muhafızları için hassas ekipman temin etmekle suçlanıyor. Dehghan, ABD Hazine Bakanlığı’nın tüm çabalarına rağmen ticaret yapmaya devam ediyor.

ABD, Dehghan’ın bağlantılı şirketlerinin İran’a Şahid-136 drone sistemleri için alt sistem tedarik ettiğini iddia ediyor. Hong Kong’un yeni şirket kurma ve para transferi kolaylığı, yaptırımlardan kaçınmak isteyenler için cazip hale getiriyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın çalışmasına göre, Hong Kong’daki paravan şirketler 2024’te İran’ın kayıt dışı bankacılık faaliyetleriyle bağlantılı 4,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Uzmanlar, Hong Kong’un İran için Dubai’den sonra ikinci büyük merkez olduğunu belirtiyor.

Hong Kong, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımları tanımıyor. Bu durum, ABD yaptırımlarının Hong Kong’da resmi geçerliliğini yitirmesine yol açıyor. ABD, yaptırımları delmek için kullanılan paravan şirketlerle mücadele etmek amacıyla, bu şirketlerin kurulum işlemlerini yürüten sekreterlik firmalarının adreslerini hedef almaya başladı. Yeni uygulama kapsamında, kara listeye alınan bir adresle aynı binayı paylaşan tüm işletmeler, ABD menşeli ürünleri ithal ederken kısıtlamalarla karşılaşıyor. ABD, İran’a yasaklı parça gönderdiği iddia edilen Liu Baoxia’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.