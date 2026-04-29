Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD yaptırımlarını Hong Kong üzerinden deliyor

29.04.2026 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yaptırımlarına rağmen İran, Hong Kong’un finansal ve hukuki yapısını kullanarak ticaret yapmaya devam ediyor. Özellikle drone sistemleri için kritik parçaların tedarikinde Hong Kong’un bir ‘arka kapı’ olarak kullanıldığı belirtiliyor.

İran, uzun yıllardır ABD ve Batı ülkelerinin yaptırımlarına maruz kalıyor. Tahran, bu yaptırımları aşmak için Hong Kong’u bir ‘arka kapı’ olarak kullanıyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, İranlı iş insanı Hamed Dehghan, Hong Kong’daki paravan şirketler aracılığıyla İran’ın füze programı ve Devrim Muhafızları için hassas ekipman temin etmekle suçlanıyor. Dehghan, ABD Hazine Bakanlığı’nın tüm çabalarına rağmen ticaret yapmaya devam ediyor.

ABD, Dehghan’ın bağlantılı şirketlerinin İran’a Şahid-136 drone sistemleri için alt sistem tedarik ettiğini iddia ediyor. Hong Kong’un yeni şirket kurma ve para transferi kolaylığı, yaptırımlardan kaçınmak isteyenler için cazip hale getiriyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın çalışmasına göre, Hong Kong’daki paravan şirketler 2024’te İran’ın kayıt dışı bankacılık faaliyetleriyle bağlantılı 4,8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Uzmanlar, Hong Kong’un İran için Dubai’den sonra ikinci büyük merkez olduğunu belirtiyor.

Hong Kong, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmamış tek taraflı yaptırımları tanımıyor. Bu durum, ABD yaptırımlarının Hong Kong’da resmi geçerliliğini yitirmesine yol açıyor. ABD, yaptırımları delmek için kullanılan paravan şirketlerle mücadele etmek amacıyla, bu şirketlerin kurulum işlemlerini yürüten sekreterlik firmalarının adreslerini hedef almaya başladı. Yeni uygulama kapsamında, kara listeye alınan bir adresle aynı binayı paylaşan tüm işletmeler, ABD menşeli ürünleri ithal ederken kısıtlamalarla karşılaşıyor. ABD, İran’a yasaklı parça gönderdiği iddia edilen Liu Baoxia’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 08:43:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.