İran ABD'ye: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak - Son Dakika
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İran ABD'ye: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak

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İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine saldırması halinde ABD askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyardı.

İran devlet televizyonuna göre, Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak." ifadesini kullandı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğramıştı.

Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verilmişti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ABD'ye: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak - Son Dakika

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