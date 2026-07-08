İran ABD'yi Dünya Kupası'nda Eleştirdi - Son Dakika
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İran ABD'yi Dünya Kupası'nda Eleştirdi

İran ABD\'yi Dünya Kupası\'nda Eleştirdi
08.07.2026 11:55
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin Dünya Kupası tutumunu dış politika ile benzeterek eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği sürecindeki tutumunu bu ülkenin dış politikasına benzeterek, "Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların oyun planı." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin Dünya Kupası ev sahibi olarak sergilediği tutumu "Washington'un dış politika anlayışının bir yansıması" olarak yorumladı.

İran Cumhurbaşkanı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümetinin Dünya Kupası ev sahibi olarak tutumu, tanıdık dış politikasını izliyor. Kuralları esnetmek, rakipleri zorbalıkla sindirmek, engeller çıkarmak ve hile yapmak. Bu onların oyun planı. İran böyle oyunları reddediyor. Biz haklarımız için kararlılıkla duruyoruz."

ABD'nin Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta kırmızı kart gören ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un cezasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından askıya alınması uluslararası tepki çekmişti.

Kaynak: AA

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