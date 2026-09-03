İran ABD'yi tehdit etti, Savunma doktrinimiz değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ABD'yi tehdit etti, Savunma doktrinimiz değişti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin yeni suçlarının güvenlik denklemi ve savunma doktrinlerini değiştirdiğini belirtti. Arif, bundan sonra yanıtlarının dengesiz, çok katmanlı ve saldırganı güvensizleştiren şekilde olacağını söyleyerek Amerikalıların benzin ve yakıt stoklaması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin İran halkına karşı yeni suçlarının Tahran'ın güvenlik denklemini ve savunma doktrinini "dengesiz", "çok katmanlı" ve "saldırganı güvensizleştiren" şekilde değiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaştığı mesajında, "ABD'nin İran milletine karşı yeni suçları, güvenlik denklemlerimizi ve savunma doktrinimizi değiştirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin enerji ekonomisini hedef alacak adımlar atacaklarına işaret eden Arif, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bundan sonra yanıtımız 'dengesiz', 'çok katmanlı' ve 'saldırganı güvensizleştiren" şekilde olacak. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeliler. Amerikan ekonomisini karanlık aylar bekliyor."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ABD'yi tehdit etti, Savunma doktrinimiz değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:24:43. #7.12#
SON DAKİKA: İran ABD'yi tehdit etti, Savunma doktrinimiz değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement