İran ABD'yi tehdit etti, Savunma doktrinimiz değişti

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin İran halkına karşı yeni suçlarının Tahran'ın güvenlik denklemini ve savunma doktrinini "dengesiz", "çok katmanlı" ve "saldırganı güvensizleştiren" şekilde değiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaştığı mesajında, "ABD'nin İran milletine karşı yeni suçları, güvenlik denklemlerimizi ve savunma doktrinimizi değiştirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin enerji ekonomisini hedef alacak adımlar atacaklarına işaret eden Arif, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bundan sonra yanıtımız 'dengesiz', 'çok katmanlı' ve 'saldırganı güvensizleştiren" şekilde olacak. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeliler. Amerikan ekonomisini karanlık aylar bekliyor."