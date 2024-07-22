İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir petrol tankerine el koydu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı İkinci Bölge Komutanlığından yapılan açıklamada, 1,5 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen Togo bandıralı bir petrol tankerine Buşehr açıklarında el konulduğu belirtildi.

Tankerin mahkeme kararıyla, Hindistan ve Sri Lanka uyruklu 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği kaydedildi.