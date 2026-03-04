İran, Almanya'nın İran'a Yönelik Baskılarını Kınadı - Son Dakika
İran, Almanya'nın İran'a Yönelik Baskılarını Kınadı

04.03.2026 10:24
İran, Almanya'nın ABD-İsrail saldırılarına destek vermesini eleştirdi ve uluslararası hukuka vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merzni'nin diğer Avrupa ülkelerini, ABD- İsrail saldırıları konusunda, Tahran'ın karşısında yer almaya zorladığını ifade etti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ve 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) bir zamanlar uluslararası diplomaside merkezi bir rol oynadığını, 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) oluşmasına katkı sağladıklarını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı "ortadan kaldırdığını" paylaşan Bekayi, "AB bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında. Bazı AB üye ülkeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemler ve savaş suçlarına ortak olarak, tarihin yanlış tarafında yer alma riskiyle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, AB'nin, "Nazi dönemini" hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine "uluslararası hukuk" ve "adalete" bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Şansölyesi Merzni, son Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlamış, ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulamıştı.

Merz, "Tahran'daki korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

