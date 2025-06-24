İran: Ateşkes Karşılığında Doğru Davranırız - Son Dakika
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İran: Ateşkes Karşılığında Doğru Davranırız

24.06.2025 17:59
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in ateşkese uyması durumunda Tahran'ın da uyacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail ile yaptığı ateşkese ilişkin, Tel Aviv'in ateşkese uyması durumunda Tahran'ın da uyacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesinde Pezeşkiyan, "Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir. Biz müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız." dedi.

İbrahim ise konuşmasında, İsrail'in nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sistemine yönelik tutumunu eleştirerek, İsrail'in tüm nükleer yeteneklere sahipken, diğer ülkeleri meşru haklarından mahrum bırakmak istemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Barış dolu bir bölge inşa edebiliriz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman Sultanı Bin Tarık ile görüşmesinde, "Birlikte işbirliği yaparak, savaş ve çatışmadan uzak, ilerleme, huzur ve barış dolu bir bölge inşa edebiliriz." dedi.

Pezeşkiyan, İsrail'in askeri saldırısına ABD'nin doğrudan müdahalesinin İran'ı karşılık vermeye mecbur bıraktığını söyledi.

Umman Sultanı Bin Tarık ise İran'ın Katar'a saldırma niyeti olmadığının farkında olduklarını belirterek, "Umman ve bölgedeki diğer kardeş ülkeler, İran halkının haklarını savunma yönündeki çabalarınızı desteklemektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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