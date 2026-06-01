İran: Babülmendep Boğazı'nda Geçişler Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Babülmendep Boğazı'nda Geçişler Tehdit Altında

İran: Babülmendep Boğazı\'nda Geçişler Tehdit Altında
01.06.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaani, İsrail'in saldırılarının Babülmendep Boğazı'ndaki geçişleri etkileyebileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in ABD desteği ile Lübnan ve Gazze'de sergilediği "haydutluğun" sonucu olarak Babülmendep Boğazı'ndaki geçişlerin de tıpkı Hürmüz Boğazı'ndakine benzer hale geleceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kaani, İsrail'in Lübnan ile Gazze'deki saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

Kaani, "İsrail'in ABD desteği ile Lübnan ve Gazze'de sergilediği haydutluğun, yeni cephelerin aktif hale getirilmesi ile direniş ekseninin hem Lübnan hem de Gazze'ye olan desteğini artırmaya neden olacağını ve buna bağlı olarak Babülmendep Boğazı'ndaki geçişlerin de tıpkı Hürmüz Boğazı'ndakine benzer hale geleceğini" belirtti. ???????

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından, arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi de İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail'in kuzeyini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.???????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Babülmendep Boğazı'nda Geçişler Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:07:22. #7.13#
SON DAKİKA: İran: Babülmendep Boğazı'nda Geçişler Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.