İran: Babülmendep Boğazı\'nda Geçişler Tehdit Altında

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in ABD desteği ile Lübnan ve Gazze'de sergilediği "haydutluğun" sonucu olarak Babülmendep Boğazı'ndaki geçişlerin de tıpkı Hürmüz Boğazı'ndakine benzer hale geleceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kaani, İsrail'in Lübnan ile Gazze'deki saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

Kaani, "İsrail'in ABD desteği ile Lübnan ve Gazze'de sergilediği haydutluğun, yeni cephelerin aktif hale getirilmesi ile direniş ekseninin hem Lübnan hem de Gazze'ye olan desteğini artırmaya neden olacağını ve buna bağlı olarak Babülmendep Boğazı'ndaki geçişlerin de tıpkı Hürmüz Boğazı'ndakine benzer hale geleceğini" belirtti.

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermesinin ardından, arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi de İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alması halinde İsrail'in kuzeyini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.