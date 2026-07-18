İran, Bahreyn'de ABD Üssüne İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İran, Bahreyn'de ABD Üssüne İHA Saldırısı Düzenledi

İran, Bahreyn\'de ABD Üssüne İHA Saldırısı Düzenledi
18.07.2026 08:41
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İran ordusu, ABD'nin kullandığı Bahreyn'deki üsse kamikaze İHA'larla saldırı gerçekleştirdi.

İran ordusu, Bahreyn'de ABD ordusunun kullandığı Şeyh İsa Hava Üssü ile bu ülkedeki çeşitli bağlantı köprülerini kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 15'inci dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki uçak sığınakları, park alanları ve yakıt depolama tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Diğer yandan Bahreyn genelinde çeşitli bağlantı köprülerinin de saldırılarda hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Bahreyn'de ABD Üssüne İHA Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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