İran: Balistik Füzeler Müzakere Edilemez

(ANKARA) - İran ile ABD arasında gelecek salı günü Cenevre'de yapılması öngörülenikinci tur görüşmeler öncesinde Tahran, "balistik füzeler" konusunun müzakereye açık olmadığını bir kez daha vurguladı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Savunma Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkani, "Füze sistemi kırmızı çizgiler çerçevesindedir ve müzakere edilemez" dedi. Şamkani, ülkesine yönelik herhangi bir girişime "güçlü, kararlı ve orantılı" şekilde karşılık verileceğini belirtti. Şamkani ayrıca "İsrail'in doğrudan ABD desteği olmadan herhangi bir adım atamayacağını" savundu.

İran tarafından son haftalarda yapılan açıklamalarda ABD ile yürütülen müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğu birçok kez dile getirilmişti. Tahran balistik füze programı ya da savunma kapasitesinin müzakere konusu olamayacağını, bunların egemenlik meselesi olduğunu belirtiyor.

ABD'li yetkililer ise zaman zaman, İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki "vekil güçlerine" verdiği desteğin de görüşülmesi gerektiğini ifade ediyor. İsrail de Tahran ile Washington arasında olası bir anlaşmanın, nükleer konunun yanı sıra füze programı ve silahlı gruplara verilen desteği de kapsaması gerektiğini savunuyor; aksi takdirde bir uzlaşının anlamlı olmayacağını öne sürüyor.