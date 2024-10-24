İran: BRICS Uluslararası İşbirliği İçin Model

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumların Batılı ülkelerin nüfuzu nedeniyle etkinliğini yitirdiğini, buna karşın BRICS'in başarılı bir işbirliği ve yakınlaşma modelini ortaya koyduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Toplantısı'nda konuştu.

Pezeşkiyan, "BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Para Fonu, insan hakları örgütleri gibi uluslararası kurumlar Batılı ülkelerin nüfuzu ve politize olmaları nedeniyle etkinliğini yitirmiştir. Bu grup (BRICS), kuruluşundan bu yana, yüksek ve olumlu hedefleri çerçevesinde, bölgesel ve uluslararası sahnede ülkeler arasında başarılı bir işbirliği ve yakınlaşma modeli olmayı başarmıştır." dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına değinen Pezeşkiyan, "Uluslararası hukuku göz ardı eden İsrail, birçok ülkenin egemenliği ve kırmızı çizgilerini ihlal etti. Yeni bir şiddet ve terör dalgası yaratarak yaygın suçlarının tarihine bir kara sayfa daha ekledi. Uluslararası barış ve güvenliğin lokomotifi olması beklenen BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası kurumlar bu konuda gerekli etkinliği ortaya koymamıştır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra bu yıl İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS, Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle son yıllarda daha fazla gündeme geliyor.