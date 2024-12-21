İran Büyükelçiliği Çalışanına Terör Saldırısı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Şam Büyükelçiliği çalışanlarından Davud Biteref'in 8 Aralık'ta aracına yapılan silahlı saldırıda öldüğünü, cenazenin İran'a nakledildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Sözcüsü Bekayi'nin Şam'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin görüşlerine yer verildi.

Bekayi, 8 Aralık'ta öğlen saatlerinde Şam Büyükelçiliği çalışanlarından Biteref'in aracına gerçekleştirilen olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek kınadı.

Biteref'in ailesine başsağlığı dileyen Bekayi, yakın zamanda cenazenin kimlik tespitinin yapıldığını ve İran'a nakledildiğini aktardı.

Bekayi, Suriye geçici hükümetinin "olayın faillerini bulma, yargılama ve cezalandırma sorumluluğu" olduğunu ifade ederek Dışişleri Bakanlığının diplomatik ve uluslararası kanallardan konuyu takip ettiğini vurguladı.