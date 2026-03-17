Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt

17.03.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, geçen hafta Rus askeri uçağıyla tedavi için Moskova'ya götürüldüğü ve burada ameliyat edildiği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat davet ettiği öne sürülürken, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali söz konusu iddiaları yalanladı.

"BU PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ"

Jalali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Jalali, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

KUVEYT BASINI İDDİA ETMİŞTİ

Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.Hatta Hamaney'in tedavi teklifi, bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a önerilmişti.

"PUTİN'İN TESİSİNDE AMELİYAT EDİLDİ"

Haberde, Moskova'ya getirilen Hamaney'in başkanlık saraylarından birinde bulunan bir tesiste ameliyat edildiği ve operasyonun "başarılı geçtiğinin" bildirildiği yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Moskova, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:38:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.