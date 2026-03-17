Mücteba Hamaney\'le ilgili Rusya iddiasına yanıt

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, ülkesinin yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddialara yanıt verdi

"BU PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ"

Jalali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Jalali, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

KUVEYT BASINI İDDİA ETMİŞTİ

Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.Hatta Hamaney'in tedavi teklifi, bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a önerilmişti.

"PUTİN'İN TESİSİNDE AMELİYAT EDİLDİ"

Haberde, Moskova'ya getirilen Hamaney'in başkanlık saraylarından birinde bulunan bir tesiste ameliyat edildiği ve operasyonun "başarılı geçtiğinin" bildirildiği yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.