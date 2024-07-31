İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Hamas liderine düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Hamas liderine düzenlenen suikastı kınadı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı 'devlet terörü' olarak nitelendirdi. Arif, suikasta uğrayan Heniyye için başsağlığı dileyerek, uluslararası toplumun sessiz kalmasının sonuçlarından biri olduğunu belirtti. İranlı yetkili, bu olayın bölge ve uluslararası alanda yeni krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Heniyye, İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

31.07.2024 13:33
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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arif, suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye için Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı diledi.

Arif açıklamasında, "Heniyye'ye yönelik suikast, devlet terörünün tezahürü olup, uluslararası toplumun Siyonist rejimin süregelen suçları ve uluslararası düzenlemeleri açık ve art arda ihlalleri karşısında sessiz kalmasının sonuçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, söz konusu gelişmenin bölge ve uluslararası alanda yeni krizlere yol açacağı uyarısında bulundu.

-Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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