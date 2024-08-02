İran Cumhurbaşkanı: Direniş Hareketini ve Filistinlileri Desteklemeye Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Cumhurbaşkanı: Direniş Hareketini ve Filistinlileri Desteklemeye Devam Edeceğiz

TAHRAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesinin başta Filistin halkı olmak üzere direniş cephesine desteğini sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit etti.

02.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesinin başta Filistin halkı olmak üzere direniş cephesine desteğini sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Resmi haber ajansı IRNA'nın Perşembe günü bildirdiğine göre Pezeşkiyan söz konusu açıklamayı, Çarşamba gecesi Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el Hayya ile olan telefon görüşmesinde yaptı. Cumhurbaşkanı, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı nedeniyle taziyelerini sundu.

Pezeşkiyan, İran'ın "mazlum" Filistin halkını desteklemekten vazgeçmeyeceğini, direniş cephesini ve özellikle Filistinlileri daha büyük bir kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı ve hükümetinin resmi konuğu olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, bunun da şehit olmasının verdiği acıyı ikiye katladığını ifade etti.

El Hayya ise İran'ı direniş cephesinin ve Filistinlilerin gerçek ve daimi destekçisi olarak tanımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İrana'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğradı. Haniye'nin, Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini doğrulayan İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'i "terör saldırısı" yapmakla suçlayarak "sert ve acı verici bir karşılık verileceğini" bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de Perşembe günü devlet televizyonu IRIB'e yaptığı açıklamada, Haniye suikastının intikamının mutlaka alınacağını söyledi.

Yetkili, "Şehit edilen Haniye'nin kanının yerde kalmaması için direniş ekseniyle neler yapılabileceğini görüşüyoruz ve bu intikam kesinlikle alınacak" dedi.

Kaynak: Xinhua

Mesud Pezeşkiyan, Filistin, Tahran, İran, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı: Direniş Hareketini ve Filistinlileri Desteklemeye Devam Edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı: Direniş Hareketini ve Filistinlileri Desteklemeye Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement