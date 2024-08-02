İran Cumhurbaşkanı: Direniş Hareketini ve Filistinlileri Desteklemeye Devam Edeceğiz

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TAHRAN, 2 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesinin başta Filistin halkı olmak üzere direniş cephesine desteğini sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Resmi haber ajansı IRNA'nın Perşembe günü bildirdiğine göre Pezeşkiyan söz konusu açıklamayı, Çarşamba gecesi Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el Hayya ile olan telefon görüşmesinde yaptı. Cumhurbaşkanı, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı nedeniyle taziyelerini sundu.

Pezeşkiyan, İran'ın "mazlum" Filistin halkını desteklemekten vazgeçmeyeceğini, direniş cephesini ve özellikle Filistinlileri daha büyük bir kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı ve hükümetinin resmi konuğu olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, bunun da şehit olmasının verdiği acıyı ikiye katladığını ifade etti.

El Hayya ise İran'ı direniş cephesinin ve Filistinlilerin gerçek ve daimi destekçisi olarak tanımladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İrana'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğradı. Haniye'nin, Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini doğrulayan İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'i "terör saldırısı" yapmakla suçlayarak "sert ve acı verici bir karşılık verileceğini" bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de Perşembe günü devlet televizyonu IRIB'e yaptığı açıklamada, Haniye suikastının intikamının mutlaka alınacağını söyledi.

Yetkili, "Şehit edilen Haniye'nin kanının yerde kalmaması için direniş ekseniyle neler yapılabileceğini görüşüyoruz ve bu intikam kesinlikle alınacak" dedi.