İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için milli yas ilan edildi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için milli yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için milli yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildi. Ankara'da ise gece yarısından itibaren Türk bayrakları yarıya indirildi.

21.05.2024 14:59
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye genelinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir günlük milli yas ilan edildi.

Bu kapsamda, Ankara'da gece yarısından itibaren Türk bayrakları yarıya indirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için milli yas ilan edildi - Son Dakika

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