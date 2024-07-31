İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı

Güncel

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisinin yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölmesine ilişkin, "İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu ölmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesud Pezeşkiyan'ın açıklaması şöyle: