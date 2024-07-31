İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İsrail saldırısı sonucu ölmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pezeşkiyan, İran'ın toprak bütünlüğünü ve şerefini savunarak terörist işgalcileri pişman edeceğini belirtti.

31.07.2024 13:21
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(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisinin yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölmesine ilişkin, "İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu ölmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesud Pezeşkiyan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün İran, acıya ve sevince ortak olan, direniş yolunun daimi ve gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri, Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarıma alacağım. İki gururlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacak, mazlumların direniş ve savunması kuvvetlenecektir. İran İslam Cumhuriyeti, toprak bütünlüğünü ve şerefini savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir. Şüphesiz ki Allah çok merhametlidir ve intikam sahibidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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