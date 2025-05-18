İran Cumhurbaşkanı'ndan Barış Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dış politikada barış mesajlarının Batı tarafından görmezden gelindiğini söyleyerek, "Amacımız herkese dostluk ve yoldaşlık eli uzatmaktı. Dünyada İran karşıtı bir zihniyet oluşturarak, bölge ülkelerini karşı karşıya getirmek istiyorlar." dedi.

Tahran Diyalog Forumu'nun açılışında düzenlenen panelde konuklara hitap eden Pezeşkiyan, İsrail'İn Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarının durdurulması için bölgedeki ülkelerin etkili ve ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İslam ülkelerinin ortak tavır alması durumunda İsrail'in bu kadar kolay bir şekilde suç işleyemeyeceğini ifade eden Pezeşkiyan, "Biz İslam ülkeleri suçluyuz. Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakıp birbirimizi kabul etmeliyiz. İslam ülkeleri olarak birbirimizin haklarına saygı göstermeli ve bölge halklarının haklarını da birlikte savunmalıyız. Bu durumda suç kolay kolay oluşmaz." diye konuştu.

Pezeşkiyan, "İsrail'in bugün yaptığı, insanları yurtlarından çıkarmak ve öldürmekten başka bir şey değildir. Bütün insanların, hayvanların yani tüm canlıların hakkı vardır ve biz onların haklarını korumalıyız. Her canlının bir yeri vardır ve bu hak göz ardı edilmemeli, aksi takdirde etkisi bize geri döner." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tehditleri

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ülkesine yönelik suçlamaları ve tehditlerine değinen Pezeşkiyan, "Trump bölgeye geldi ve İran'ın bir tehlike olduğunu söyledi. Tehlike biz miyiz? Biz mi evleri bombalıyoruz? Bilim insanlarını mı öldürüyoruz? Masum insanları bombalayıp toprak altına mı gömüyoruz? İsmail Heniye'yi (Hamas'ın eski lideri) Tahran'da biz mi öldürdük? Suçlular ve teröristler başkalarını terörizmle suçlarlar." dedi.

ABD'nin doğal kaynaklarını yağmalamak ve birbirleriyle çatışmasını sağlamak amacıyla bölge ülkelerine silah sattığını söyleyen Pezeşkiyan, "Fars (Basra) Körfezi'nden enerji transferi yapılmazsa felç olacaklar ancak bu kaynakları istedikleri fiyattan kendi ülkelerine transfer etmek için savaş açacaklar. Bölgesel petrolümüzü alıp bize silah verecekler ki, bölgede birbirimizle savaşalım, bölge ülkeleri büyüme ve kalkınmada geri kalsın. Bunu istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile müzakere süreci

Nükleer müzakere sürecine de değinen Pezeşkiyan, NPT'ye (Nükleer silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) göre barışçıl nükleer araştırma yapma hakkımız var. Bu bilime sağlıkta, tarımda, sanayide ve diğer alanlarda ihtiyacımız var. Başka ülkelerin kalkınma ve bilgisini engelleme hakkına sahip olduklarını kim söyledi?" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını istedikleri gibi doğrulayabileceklerini söyledi. Ben bir insan olarak hiçbir zorlamayı kabul etmiyorum. Hiçbir şart altında barışçıl nükleer programdan vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Yurt içinde ve yurt dışında kardeşlik ve barış istiyoruz ancak haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz."

Hükümetinin göreve gelmesiyle Batı'ya dünya ile barış ve etkileşim mesajı gönderdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Batı barış mesajımızı almadı. Biz kimseyle bir kavgamız olmadığını söyledik. Amacımız herkese dostluk ve yoldaşlık eli uzatmaktı. Dünyada İran karşıtı bir zihniyet oluşturarak, bölge ülkelerini karşı karşıya getirmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"İçeride birlik ve beraberlikle ilerlersek ve komşularımızla bağlarımızı daha da güçlendirirsek bizi kimse yıkamaz." diye konuşan Pezeşkiyan, "ABD, sonu gelmeyecek bir savaş başlattı ve kaynakları bölge ülkelerinin elinden almak için bölgeyi güvensiz hale getirmek istiyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Tahran Diyalog Forumu'na 53 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve diplomatlar katılıyor.