İran Cumhurbaşkanı'nın kabinesinde Sünni isme yer verilmemesi eleştirildi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı'nın kabinesinde Sünni isme yer verilmemesi eleştirildi

İran'da Sünni Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği kabinesinin yapısını ve kabinenin Sünni bir isme yer vermemesini eleştirdi. Osmani, Pezeşkiyan'ın verdiği sözleri yerine getirmezse toplumsal sermaye kaybedeceğini belirtti.

17.08.2024 12:49
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İran'da Sünni Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerdiği kabinesinin yapısını ve kabinede Sünni bir isme yer vermemesini eleştirdi.

Bukan Milletvekili Osmani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, kabinesi için önerdiği 19 bakan adayının niteliklerinin gözden geçirildiği halka açık meclis oturumunda konuşma yaptı.

Konuşmasında Pezeşkiyan'ın kabinesini "ulusal birlik hükümeti" olarak adlandırmasına değinen Osmani, "Sayın Pezeşkiyan, halk değişime oy verdi ancak kabinenizin yapısı değişime işaret etmiyor. Zıtlıklarla ulusal uzlaşma sağlanamaz. Koalisyon hükümeti kurdunuz ve koalisyon hükümeti kısa sürede uyumsuzluğa yol açacaktır." dedi.

Pezeşkiyan'ın önerdiği kabinesinin yapısını ve kabinede Sünni bir isme yer vermemesini eleştiren Osmani, şunları söyledi:

"İran'ın tarihi boyunca hiç kimse kadınları ve Sünni toplumu zat-ı aliniz kadar teşvik etmemiştir. Biz sizden umutluyduk ve 'Sünni toplumuna güvenmeme' büyüsünü bozup ülkedeki en hassas askeri görevlerden birini Sünni Kürt bir komutana (Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani) emanet eden Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) usulüne göre hareket edeceğinizi düşündük fakat yapmadınız."

Osmani, konuşmasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sünni toplumla ilgili verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz büyük bir toplumsal sermaye kaybedersiniz. Bu sosyal sermaye ve kamunun güveni zarar görürse siyasi ve sosyal krizlerde insanlar yanınızda olmaz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında "ülkede mezhep ayrımı nedeniyle layık oldukları statüden mahrum bırakılan Sünniler olduğunu" söylemiş ve bu sorunu çözeceğini vadetmişti.

Kaynak: AA

tahran, Politika, Güncel, Son Dakika

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