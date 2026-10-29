İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, mesajında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk vatandaşlarına tebriklerini iletti.

İran ile Türkiye arasındaki güçlü tarihi, kültürel, dini ve komşuluk bağlarının iki ülke için değerli bir sermaye olduğunu belirten Pezeşkiyan, ortak siyasi irade sayesinde bu bağların, ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ülkesinin stratejik ortağı ve değerli komşusu Türkiye ile iyi ilişkilerin geliştirilmesini her zaman desteklediğini dile getiren Pezeşkiyan, ortak çıkarların korunması, bölgede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye ile işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirtti.

Pezeşkiyan, mesajının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve başarı, Türk halkına ise mutluluk ve refah dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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