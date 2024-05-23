İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi 3 milyon kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi 3 milyon kişi son yolculuğuna uğurladı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed'de son yolculuğuna uğurlandı. Meşhed Belediye Başkanı Galender Şerif, Reisi'nin cenaze törenine 3 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

23.05.2024 20:15
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- İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi 3 milyon kişi son yolculuğuna uğurladı

TAHRAN - Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed'de son yolculuğuna uğurlandı. Meşhed Belediye Başkanı Galender Şerif, Reisi'nin cenaze törenine 3 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 3 gün süren ve Tebriz, Kum, Tahran ve Meşhed kentlerinde gerçekleştirilen cenaze merasimleri sona erdi. Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi'nin cenazesi ilk olarak Güney Horasan eyaletindeki memleketi Bircend kentine götürüldü. Burada gerçekleştirilen veda töreninin ardından vasiyeti üzerine toprağa verileceği Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne doğru yola çıktı. Reisi'yi son yolculuğuna uğurlamak için ülkenin farklı kentlerinden gelen milyonlarca İranlı, kentteki İmam Rıza Türbesi ve etrafındaki meydanlara akın etti. Törende halk, "Kahrolsun ABD" sloganları attı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende cenaze aracı kalabalığın arasından ilerledi. Ardından türbeye getirilen Reisi'nin cenazesi türbe içerisinde defnedildi.

En az 3 milyon kişi katıldı

Meşhed Belediye Başkanı Galender Şerif, Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılanlara ilişkin rakam paylaştı. Şerif yaptığı açıklamada, Reisi'yi son yolculuğuna uğurlamak için en az 3 milyon kişinin törene katıldığını söyledi.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkaz ile Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi'nin cenazelerine ulaşmıştı.

5 gün ulusal yas ilan edilmişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney, Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı.

Reisi kimdir?

İran'ın Meşhed kentinde din adamı bir ailenin çocuğu olarak 14 Aralık 1960 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Reisi, 1981 yılında Kerec Savcılığına atandı. Kerec Savcılığı yaptığı sırada Hemedan Savcısı olarak da atanan Reisi her iki görevi de birlikte yürütürken, 1985'te de Tahran Savcı Yardımcılığı görevini yaptı. Reisi, 1988 yılında İranlı siyasi mahkumların idam edilmesine karışan 4 kişiden biri olarak gösterildi. İbrahim Reisi, 1989-1994 yılları arasında Tahran Başsavcılığı'nda, 1994 yılında ise Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına atanarak 10 yıl boyunca görev yaptı. 2004 yılında Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanan Reisi, 2014 yılında İran Genel Başsavcılığı, 2016'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanarak Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığı yaptı. 2019'da İran Yargı Erki Başkanı olarak ülke içerisinde yürüttüğü yolsuzluk ile mücadele ve aldığı kararlar ile gündeme gelen Reisi, 18 Haziran 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 62 oy alarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi 3 milyon kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

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