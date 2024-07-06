İran Cumhurbaşkanı Seçiminde Kaybeden Muhafazakar, Yeni Cumhurbaşkanına Yardımcı Olunması Gerektiğini Belirtti - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Seçiminde Kaybeden Muhafazakar, Yeni Cumhurbaşkanına Yardımcı Olunması Gerektiğini Belirtti

İran cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda kaybeden muhafazakar Said Celili, seçilen yeni cumhurbaşkanına tüm imkanlarla yardımcı olunması gerektiğini vurguladı. Celili, halkın seçtiği herkesin saygı görmesi gerektiğini ve seçilenin güçlü bir şekilde ilerlemesi için desteklenmesi gerektiğini ifade etti. İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Mesud Pezeşkiyan oyların yüzde 53,7'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

06.07.2024 09:11
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İran cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda reformist Mesud Pezeşkiyan'a karşı kaybeden muhafazakar Said Celili, seçilen yeni cumhurbaşkanına tüm imkanlarla yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Celili, "Halkın seçtiği herkes saygındır ve ona karşı saygı korunmalıdır." dedi.

Celili, "Saygılı olmanın ötesinde, seçilenin güçlü bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayabilmek için tüm imkanlarımızı kullanarak aynı zamanda ona yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda açıklanan resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Said Celili, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Seçiminde Kaybeden Muhafazakar, Yeni Cumhurbaşkanına Yardımcı Olunması Gerektiğini Belirtti - Son Dakika

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