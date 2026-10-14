İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ABD'yi İran enerjisini ele geçirmekle suçladı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, ABD'nin bağımsız bir İran istemediğini ve tıpkı Venezuela'da yaptığı gibi İran'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tebriz kentinde düzenlenen bir programda konuşan Kaimpenah, ABD ve İran arasında devam eden gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaimpenah, "Halkımızın kazandığı bağımsızlık ve özgürlük için 47 yıldır Amerika ile mücadele ediyoruz. Amerika bu kazanımlar yüzünden bizimle savaşa girdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ülkenin petrol kaynaklarını kontrol altına almak istediğini söyleyen Kaimpenah şunları kaydetti:

"ABD, İran'ın petrol ve doğal gaz kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını açıkça belirtti. Trump'ın daha önce Hark Adası'nı ele geçirmek ve ülkenin enerji kaynaklarını kontrol altına almak istediğine dair açıklamaları, tıpkı Venezuela'da yaptıkları gibi İran'ın enerjisini kontrol etmeye çalıştıklarını gösteriyor."