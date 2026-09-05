İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, ABD yaptırımlarına karşı direniş mesajı verdi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesine yönelik ABD yaptırımları ve deniz ablukasına işaret ederek "Ekonomik savaşa karşı programımız var. Düşman bu cephede de yenilecek." dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Arif, ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in ekonomik savaşın yanı sıra "sistemin toplumsal sermayesini" hedef aldığını dolayısıyla toplumsal sermayeyi korumanın bir "cihat" olduğunu savunan Arif, "Ekonomik savaşa karşı programımız var. Düşman bu cephede de yenilecek." ifadelerini kullandı.

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" adlı internet sitesinin verilerine göre, İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru 225 bin tümene ulaştı.