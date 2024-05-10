İran'da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri İkinci Turu Devam Ediyor - Son Dakika
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İran'da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri İkinci Turu Devam Ediyor

İran\'da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri İkinci Turu Devam Ediyor

İran'da 12. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turunda oy verme süreci devam ediyor. Oy verme işlemi 22 bölgede 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda gerçekleştiriliyor. İkinci turda Meclisteki 45 sandalye için 90 aday yarışıyor. Seçimler ilk kez Tahran dahil 8 seçim bölgesinde elektronik sandıklarda gerçekleştiriliyor.

10.05.2024 16:08
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İran'da 12'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turunda oy verme süreci devam ediyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan ve resmi olarak 18.00'de sona ermesi gereken oy verme işlemi 22 bölgede 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda devam ediyor.

Ülkede seçimler ilk kez Tahran dahil 8 seçim bölgesinde elektronik sandıklarda gerçekleştiriliyor. İkinci turda Meclisteki 45 sandalye için 90 aday yarışıyor.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) Sözcüsü Hadi Tahannezif basına yaptığı açıklamada, "22 seçim bölgesinden 8'inde seçimler elektronik ortamda yapılıyor ve şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık." dedi.

İranlı yetkili, "Oylama süreci devam ediyor ve yurttaşlarımıza oylamayı son saate ertelememelerini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi'nde yerel saatle 14.00'e kadar olan süreçte seçimlere katılımın azlığı ise dikkatleri çekti.

Oy vermek için sandığa gelen Muhammed Rıfattaleb, "Biz ülkemizi kendimize ait gördüğümüz için ve ülke dışından (İran'a karşı) oluşturulan sorunların ortadan kaldırılması için seçimlere katılmalıyız. dedi.

Rıfattaleb, seçimlere katılımın azlığının da ikinci tur olmasından kaynaklanabileceğini ve halkın ilerleyen saatlerde sandık başına gideceğine inandığını belirtti.

Muhterem Efşar da "Bugün ülkemizdeki seçimlerde oy vermek için buraya geldik. Oyumuzu sandığa attık. Rehberimizi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) güçlü şekilde destekliyoruz." diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen genç bir İranlı kadın ise seçimlere katılımın çok önemli olduğunu ve halkın katılımının geleceğe dair "ümit" anlamına geldiğini ifade ederek, "Genç nesil eğer iniş çıkışlara karşı geleceğe ümitle bakmak istiyorsa iyi bir seçim geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İran'da 1 Mart'ta Milletvekili Seçimi ile Uzmanlar Meclisi seçimleri yapılmıştı. Milletvekili seçimlerinde 290 sandalye için yarışan adaylardan 245'i Meclise girmeye hak kazanırken 45 sandalye için seçimler ikinci tura kalmıştı. Ülkede ilk kez Tahran dahil 8 bölgede seçimlerin elektronik sandıkta gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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