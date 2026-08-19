İran'da 13 Balıkçı Kayıp

İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde, 7 gündür denizden dönmeyen 13 balıkçının akıbetinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, balıkçıların gözaltına alınmış olma veya istemeden komşu ülkelerin kara sularına girme ihtimalinin araştırılması amacıyla İran Dışişleri Bakanlığınca Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki büyükelçilikleriyle yazışmalara başlandı.

Siri Adası çevresindeki sularda kayıp balıkçıların bulunmasına yönelik teknik arama çalışmalarından da şu ana kadar sonuç alınamadı.

Yetkililer, 13 balıkçının akıbetine ilişkin henüz güvenilir bir bilgi bulunmadığını kaydetti.