İran'da rejim karşıtı gösterilerde idam - Son Dakika
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İran'da rejim karşıtı gösterilerde idam

İran\'da rejim karşıtı gösterilerde idam
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İran'da ekonomik nedenlerle başlayan rejim karşıtı gösterilerde suçlu bulunan 2 kişi, İsfahan'da halka açık meydanda idam edildi. Gösterilerde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi gözaltına alındı.

İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp daha sonra rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olayları sırasında çeşitli suçlar işledikleri iddiasıyla yargılanan 2 kişi, İsfahan'da halka açık bir meydanda idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, yargı makamları yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ebulfezl Sipahi ve Emir Hüseyin Seferi'nin, ocak ayındaki gösterilerde "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak", "muharebe", "toplumda korku ve güvensizlik yaratmak", "ulusal güvenliğe karşı gruplara üyelik", "kamu düzenini bozmak amacıyla kamu malına zarar vermek" ve "dört güvenlik??????? görevlisinin ölümüne yol açan olaylara katılmak" suçlarından yargılandığı kaydedildi.

Yargılama sonucunda, söz konusu kişilere idam cezası verildiği, temyiz sürecinde Yüksek Yargının da cezayı onadığı aktarıldı.

Cezaları kesinleşen sanıkların, bu sabah İsfahan'da halka açık bir meydanda idam edildiği belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da rejim karşıtı gösterilerde idam - Son Dakika

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