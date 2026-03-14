İran'da ABD-İsrail bağlantılı 23 kişi gözaltına alındı

İran, 3 eyalette ABD- İsrail ile bağlantılı "paralı asker hücrelerine" yönelik operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Mazenderan eyaletinde ulusal güvenliği hedef alan eylemler planladığı tespit edilen 10 kişilik bir hücre yakalandı.

Haberde Rezevi Horasan eyaletinde de "düşmanla bağlantılı terörist medya ile işbirliği yapan" 10 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, Huzistan'da yurt dışından yönlendirildiği belirtilen 3 kişilik bir grubun da yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, bu grubun son günlerde güvenlik güçlerine ve eyalet valiliği dahil olmak üzere bazı kamu binalarına silahlı saldırılar düzenlediğini aktardı. Operasyon sırasında iki Kalaşnikof saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.