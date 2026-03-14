İran'da ABD-İsrail bağlantılı 23 kişi gözaltına alındı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 3 eyalette 'paralı asker hücrelerine' yönelik operasyonlarda 23 kişiyi gözaltına aldı.

İran, 3 eyalette ABD- İsrail ile bağlantılı "paralı asker hücrelerine" yönelik operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Mazenderan eyaletinde ulusal güvenliği hedef alan eylemler planladığı tespit edilen 10 kişilik bir hücre yakalandı.

Haberde Rezevi Horasan eyaletinde de "düşmanla bağlantılı terörist medya ile işbirliği yapan" 10 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, Huzistan'da yurt dışından yönlendirildiği belirtilen 3 kişilik bir grubun da yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, bu grubun son günlerde güvenlik güçlerine ve eyalet valiliği dahil olmak üzere bazı kamu binalarına silahlı saldırılar düzenlediğini aktardı. Operasyon sırasında iki Kalaşnikof saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:19:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.