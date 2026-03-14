İran'da ABD-İsrail İHA Saldırısında 6 Ölü

14.03.2026 11:04
İran'ın İlam eyaletinde ABD-İsrail saldırısında 6 kişilik aileden biri 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde ABD- İsrail'in bir yerleşim birimine saldırısında biri 6 aylık bebek olmak üzere aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının İlam Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla (İHA) sabah saatlerinde Eyvan-ı Garb ilçesine saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri 6 aylık bebek olmak üzere aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in İlam eyaletine saldırılarında şu ana kadar 4'ü çocuk en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Bebek, İran, Son Dakika

