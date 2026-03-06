İran'da ABD-İsrail Saldırılarında Ciddi Hasar - Son Dakika
İran'da ABD-İsrail Saldırılarında Ciddi Hasar

06.03.2026 16:45
İran Hükümet Sözcüsü, saldırılarda 3 bin 90 sivil yerleşim yeri ve 13 sağlık merkezi hedef alındı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD- İsrail'in saldırılarında 3 bin 90 sivil yerleşim birimi, 528 ticari birim ve 13 sağlık merkezinin hedef alındığını, hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unun çocuklar olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, "Sivil noktalarda geniş çaplı hasarlar görüyoruz. Bugüne kadar 3 bin 90 sivil yerleşim birimi, 528 ticari birim ve 9'u Kızılay'a ait 13 sağlık merkezi saldırıların hedefi oldu. Sağlık merkezlerinde de can kayıplarına şahit olduk." dedi.

Saldırılarda çocukların da hedef alındığını aktaran Muhacirani, şu ana kadar saldırıda hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unun çocuklar olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

