İran'da ABD Saldırıları: Patlamalar ve Sesler

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların ABD'nin saldırılarının hedefi olduğu ve Bender Abbas kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiğini bildirdi.