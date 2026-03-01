İran'da ABD ve İsrail Saldırıları: 201 Ölü - Son Dakika
İran'da ABD ve İsrail Saldırıları: 201 Ölü

01.03.2026 16:43
ABD ve İsrail'in 24 kente düzenlediği hava saldırılarında en az 201 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in hava saldırılarında, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu 24 kent hedef alındı. İran Kızılayı saldırılarda en az 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, İran'ın Devlet Haber Ajansı Tesnim'e yaptığı açıklamada, ülkenin 24 eyaletine düzenlenen saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısının arttığını belirterek, arama-kurtarma ekiplerinin ülke genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırılarda başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam gibi şehirlerde askeri ve stratejik noktaların hedef alındığı aktarıldı.

İran makamları, saldırıların ardından hava sahasının kapatıldığını ve acil durum önlemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, saldırılar kapsamında İran'daki askeri komuta yapısına yönelik hedefli operasyonlar düzenlendiği, bazı üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu ise operasyonlarda İran'ın hava savunma sistemleri ve füze altyapısının hedef alındığını ileri sürdü.

İranlı yetkililer, saldırılarda sivillerin de yaşamını yitirdiğini belirtirken, güneydeki Minab kentinde bir okula isabet eden saldırıda çoğu öğrenci olmak üzere çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı. Söz konusu saldırıya ilişkin farklı açıklamalar yapılırken, İsrail ordusu bölgedeki operasyonlara dair sorumluluğu reddetti.

Tahran'da gece boyunca art arda patlamalar meydana geldiği, bazı bölgelerde altyapının zarar gördüğü ve hastanelerde yoğunluk yaşandığı bildirildi. Saldırıların ardından İran yönetimi, İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

