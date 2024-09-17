İran'da Avusturyalı Weber Serbest Bırakıldı

İran'da bir süredir gözaltında bulunan Christian Weber adındaki Avusturya vatandaşı serbest bırakıldı.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Nasır Atbati konuya ilişkin bilgi verdi.
Atbati, "İşlediği suçtan dolayı Batı Azerbaycan eyaletindeki hapishanede bulunan Avusturya vatandaşı (Christian Weber) serbest bırakıldı." dedi.
İranlı yetkili, Weber'in gözaltına alınma sebebine dair bilgi vermedi.
Weber, 2022 yılında İran'ın geneline yayılan Mahsa Emini olayları sonrasında gözaltına alınmıştı. Avusturya, Weber'in gözaltına alınmasının söz konusu olaylarla ilgili olmadığını açıklamıştı.
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