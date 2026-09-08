İran'da Besic komutanı İshaki, evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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İran'da Besic komutanı İshaki, evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde, Parud kasabasındaki Besic komutanı Abdurrauf İshaki, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü güvenlik gücü Besic'in yerel komutanı hayatını kaybetti.

Mehr Haber Ajansının haberine göre, Parud kasabasındaki Besic komutanı olduğu belirtilen Abdurrauf İshaki, Rask ilçesindeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Besic komutanı İshaki, hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin saldırganların yakalanması için operasyon başlattığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Besic komutanı İshaki, evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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