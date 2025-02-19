İran'da "Büyük Peygamber 19" Tatbikatı

Güncel

TAHRAN, 19 Şubat (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ülkenin güneybatı bölgesinde geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı.

Tasnim yarı resmi haber ajansının bildirdiğine göre salı günü başlayan ve kod adı "Büyük Peygamber 19" olan tatbikat sırasında bir dizi yerli kamikaze drone'u ve keşif amaçlı kullanılan insansız hava aracı (İHA) tanıtıldı. Keşif amaçlı kullanılan İHA'ların isimlerinin "Bina", "Kandil 4" ve "Kandil 5" olduğu belirtilirken, dikey kalkış ve iniş yapan bombardıman İHA'sı "Arbain", kamikaze dronelarının isimlerinin ise "Ra'ad 2", "Ra'ad 3" ve "Saeqeh" olduğu duyuruldu.

Haberde farklı tanksavar mermileri taşıyabilen "Saber" mikro hava aracının da tatbikat sırasında tanıtıldığı belirtildi.

Tasnim'e göre tatbikata katılan birimler bölge dışındaki düşmanlara karşı koymak üzere farklı savunma senaryoları da uygulayacak.