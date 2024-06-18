İran'da Cumhurbaşkanı Adayları Ekonomi Konusunda Tartıştı - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanı Adayları Ekonomi Konusunda Tartıştı

İran'da cumhurbaşkanı adayları arasında devlet televizyonunda yapılan ekonomi konulu ilk tur münazaralarda, dünya ile ilişkiler ve yaptırım sorunları tartışıldı. 6 cumhurbaşkanı adayının katıldığı münazaralar canlı yayımlandı. Adaylar, ekonomi konusundaki soruları yanıtladı ve birbirlerinin görüşlerine cevap verdi. Reformist ve muhafazakar adaylar, yaptırımların ve dünya ile etkileşim eksikliğinin ekonomiye olumsuz etkilerini dile getirdi. Meclis Başkanı Kalibaf ise yaptırımların kaldırılmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tartışmalarda Türkiye'nin de gündeme gelmesiyle Pezeşkiyan ve Zakani arasında bir tartışma yaşandı.

18.06.2024 00:27
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İran'da cumhurbaşkanı adayları arasında devlet televizyonunda yapılan ekonomi konulu ilk tur münazaralarda, dünya ile ilişkiler ve yaptırım sorunları tartışıldı.

İran'da 6 cumhurbaşkanı adayının katıldığı münazaralar devlet televizyonunda canlı yayımlandı.

Münazara 3 aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada, ekonomi konusundaki uzmanlar tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan adaylar, ikinci 4 dakikada diğer adayların görüşlerine cevap verdi. Münazaranın son kısmında ise adaylardan 6 dakika içerisinde konuşmalarını özetlemesi istendi.

Reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan ile ılımlı muhafazakar Mustafa Purmuhammedi, ekonomik sorunlarda yaptırımların ve bundan kaynaklı olarak dünya ile etkileşim eksikliğinin olumsuz etkilerini dile getirdi.

Diğer muhafazakar adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ve Ali Rıza Zakani ise ekonominin dış gelişmelere bağlı olmaması gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanı muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise bu üçlüden daha itidalli görüşleri savunurken yaptırımların etkisi olduğunu, diplomasi aygıtının yaptırımların kaldırılmasına odaklanması gerektiğini ve yaptırımların "adım adım" kaldırılmasının önemini vurguladı.

Ülkenin güçlü bir cumhurbaşkanına sahip olması gerektiğini belirten Kalibaf, "Benim hükümetimde maaşlar, enflasyon ve ekonomik büyümeyle orantılı artacak." dedi.

Kalibaf, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve Rusya ile anlaşmalarını henüz kullanamadığını ve bu ilişkileri genişletebileceğini kaydetti.

Siyasi çıkar gütmeden ehil insanların katılımıyla hükümetin kalkınma planlarının uygulanması gerektiğini dile getiren Mesud Pezeşkiyan ise "Dünyayla etkileşim sağlanmadan ekonomik büyüme mümkün olmaz." diye konuştu.

Pezeşkiyan, "Bizim sorunumuz vasıfsız yönetim ve deneyimsiz insanlar. Sadece belirli bir grubu yönetici olarak görüyoruz." görüşünü savundu.

Diğer muhafazakar aday Celili de "İran azami baskı kampanyasını (ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde başlattığı yaptırımlar) kendi kaynaklarına dayanarak yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı ne gibi eksikliklerin ve fırsatların olduğunu bilmelidir. Ekonomik büyümeye öncelik vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Celili, "Enflasyon insanlara zarar veriyor. Enflasyonu kontrol etmek için döviz piyasasının yapısını değiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Yarıştaki tek din adamı olan Mustafa Purmuhammedi ise yaptırımlar ve İran'ın dış politikası hakkında eleştirel yorumlarda bulunarak, "Tüm ticari ve finansal ilişkilerimiz kilitlendiğinde ekonomi nasıl çalışabilir?" sorusunu sordu.

Purmuhammedi, Kalibaf'ın "güçlü cumhurbaşkanı" ifadelerine işaret ederek, "Güçlü yönetim günümüzün ihtiyaçlarından biridir ancak cumhurbaşkanı sadece bir yönetici değildir. Cumhurbaşkanı çeşitli konuları da ihata etmelidir." diye konuştu.

Pezeşkiyan ile Zakani arasında "Türkiye" tartışması

Münazaralarda Pezeşkiyan ile Zakani arasında "Türkiye" tartışması yaşandı.

Zakani, kendi görüşlerini savunmak için Türkiye'deki enflasyonu örnek vererek, "Türkiye dünya ile etkileşim kurduğu halde başarısız oldu" iddiasında bulundu.

Pezeşkiyan ise "Lütfen gidin bu kadar enflasyona rağmen orada yolları, mağazaları, ihracatı görün. Bir de İran'ın yollarına bakın. Devrimden önce Türkiye'den İran'ın yollarına gıpta ile bakılırdı. Şu anda yüzlerce kilometre yol ve yaklaşık 70-80 tünel yaptılar. Biz 4 tünel yapınca övünüyoruz. Geri kaldık." diyerek cevap verdi.

Kaynak: AA

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