İran'da Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor

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İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oyların yarısından fazlası sayılırken reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan yüzde 52,5 ile yarışı önde götürüyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 16 milyon 546 bin 660 oyun sayıldığını açıkladı.

Buna göre, Pezeşkiyan, 8 milyon 694 bin 743 oy alarak yüzde 52,5 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 7 milyon 535 bin 557'sini alan muhafazakar aday Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 45,5 oldu.

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda 30 milyonu aşkın oy kullanıldı.