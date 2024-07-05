İran'da cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması başladı

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TAHRAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir seçim merkezinde eliyle selam veren, İran ile dünya güçleri arasındaki nükleer müzakerelerde eski baş müzakereci olan cumhurbaşkanı adayı Said Celili (ortada), 5 Temmuz 2024.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili'nin yarıştığı cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasının Cuma günü erken saatlerde başladığını duyurdu.

Yerel saatle sabah 08.00'de başlayan ve 18.00'e kadar devam edecek olan oylama süreci, gerektiği takdirde İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılacak. (Fotoğraf: Xinhua)